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На Закарпатті затримали чоловіка, який підпалив церкву та залишив образливий надпис про угорців

10:55, 19 липня 2025
У селі Паладь-Комарівці підпалили греко-католицьку церкву, а на фасаді культової споруди залишили напис провокативного характеру.
На Закарпатті затримали чоловіка, який підпалив церкву та залишив образливий надпис про угорців
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Поліція Ужгородського району спільно з СБУ затримала 28-річного мешканця села Паладь-Комарівці, якого підозрюють у підпалі греко-католицької церкви в цьому ж населеному пункті. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

Інцидент стався увечері 16 липня. За даними слідства, після підпалу чоловік залишив на фасаді релігійної споруди напис провокативного характеру про угорців.

Підозрюваного затримали у процесуальному порядку. Йому інкримінують порушення рівноправності громадян залежно від національності чи релігії (ч.1 ст.161 ККУ), а також умисне пошкодження майна шляхом підпалу (ч.2 ст.194 ККУ).

Правоохоронці наразі встановлюють мотиви злочину. Досудове розслідування триває.

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поліція Ужгород

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