Угорщина заборонила в’їзд українським військовим посадовцям після смерті угорця на Закарпатті: у МЗС назвали рішення абсурдим

Очільник МЗС Андрій Сибіга: Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових.

Фото: МЗС України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення Угорщини заборонити вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям.

Він наголосив, що Україна залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь.

"Рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям є необґрунтованим та абсурдним. Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", - написав Сибіга.

Нагадаємо, що Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть 45-річного мобілізованого Йосипа Шебештеня з міста Берегове на Закарпатті, який мав українське та угорське громадянство.

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