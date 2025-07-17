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Угорщина заборонила в’їзд українським військовим посадовцям після смерті угорця на Закарпатті: у МЗС назвали рішення абсурдим

22:05, 17 липня 2025
Очільник МЗС Андрій Сибіга: Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових.
Угорщина заборонила в’їзд українським військовим посадовцям після смерті угорця на Закарпатті: у МЗС назвали рішення абсурдим
Фото: МЗС України
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення Угорщини заборонити вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям.

Він наголосив, що Україна залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь.

"Рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям є необґрунтованим та абсурдним. Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", - написав Сибіга.

Нагадаємо, що Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть 45-річного мобілізованого Йосипа Шебештеня з міста Берегове на Закарпатті, який мав українське та угорське громадянство.

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МЗС Україна Угорщина Андрій Сибіга

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