Угорщина заборонила в’їзд українським військовим посадовцям після смерті угорця на Закарпатті: у МЗС назвали рішення абсурдим

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення Угорщини заборонити вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям.
Він наголосив, що Україна залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь.
"Рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям є необґрунтованим та абсурдним. Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", - написав Сибіга.
Нагадаємо, що Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть 45-річного мобілізованого Йосипа Шебештеня з міста Берегове на Закарпатті, який мав українське та угорське громадянство.
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