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Венгрия запретила въезд украинским военным чиновникам после смерти венгра на Закарпатье: в МИД назвали решение абсурдным

22:05, 17 июля 2025
Глава МИД Андрей Сибига: Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным.
Венгрия запретила въезд украинским военным чиновникам после смерти венгра на Закарпатье: в МИД назвали решение абсурдным
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение Венгрии запретить въезд на территорию страны трем украинским военным чиновникам.

Он подчеркнул, что Украина оставляет за собой право принять соответствующие меры.

"Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам необоснованно и абсурдно. Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", - написал Сибига.

Напомним, что Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным чиновникам из-за смерти 45-летнего мобилизованного Иосифа Шебештеня из города Берегово на Закарпатье, который имел украинское и венгерское гражданство.

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МИД Украина Венгрия Андрей Сибига

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