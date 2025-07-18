Верховный Суд направил на новое рассмотрение в суд налоговый спор на 1,26 млн грн — детали дела

Верховный Суд не подтвердил правомерность увеличения налоговых обязательств ООО

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Верховный Суд в деле № 420/17891/24 своим постановлением частично удовлетворил кассационную жалобу Государственной налоговой службы в Одесской области, отменив решения судов первой и апелляционной инстанций в части, которой было удовлетворено заявление ООО о признании незаконными уведомлений‑решений о доначислении 1,26 млн грн налога на прибыль.

Дело в этой части направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции из‑за недостаточного исследования судами реальности хозяйственных операций, обстоятельств утраты первичных документов и причин невозможности их восстановления, тогда как остальные выводы судов оставлены без изменений.

Контролирующий орган провёл документальную плановую выездную проверку ООО на предмет соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 01.10.2019 по 30.09.2023, по результатам которой составлен акт и вынесены оспариваемые уведомления‑решения.

Проверкой установлено, что истец нарушил требования пунктов 44.1, 44.2 статьи 44, подпункта 134.1.1 пункта 134.1 статьи 134, пунктов 198.2, 198.3, 198.6 статьи 198 Налогового кодекса Украины (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) в связи с неправомерным формированием данных налогового учёта в результате приобретения материально‑товарных ценностей (обуви) у ООО1 ввиду неподтверждения реального характера совершённых операций первичными документами.

Удовлетворяя иск частично, суды исходили из того, что выводы контролирующего органа основаны на отсутствии первичных документов, подтверждающих хозяйственные отношения истца с ООО1, а именно — непредоставлении по запросам от 07.03.2024 и от 14.03.2024 таких документов.

В то же время суды выяснили, что письмом от 07.12.2023 плательщик уведомил ГНС о том, что 04.12.2023 из автотранспортного средства директора ООО были украдены материальные ценности и документы бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, о чём подано заявление в правоохранительный орган о совершении уголовного преступления (уголовное производство № 12023163520000648 от 04.12.2023).

В соответствии с требованиями пункта 6.10 главы 6 Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учёте, утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 24 мая 1995 г. № 88 (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений), ООО приняло приказ от 05.12.2023 № 12‑к «О составлении перечня утраченных документов», которым утверждена комиссия для установления документов и обязана была составить перечень утраченных документов; 12.12.2023 комиссия ООО составила этот перечень и проинформировала об этом ответчика.

По независимым от плательщика обстоятельствам восстановить утраченные документы, в частности по хозяйственным отношениям с ООО1 в предусмотренный законодательством 90‑дневный срок, не удалось, поэтому они не были представлены к проверке.

Однако 22.07.2024 истец представил суду восстановленные документы по хозяйственным операциям с ООО1, которые, по убеждению предыдущих судебных инстанций, в полной мере подтверждают реальный характер рассматриваемых поставок товара (обуви).

Придавая оценку спорным правоотношениям, ВС исходит из следующего.

Анализ пунктов 44.1, 44.3, 44.5 статьи 44 НКУ, п. 6.10 Положения № 88 позволяет заключить, что плательщик обязан:

– вести учёт доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учёта, финансовой отчётности, иных документов, связанных с расчётом и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством;

– обеспечить хранение указанных документов, а также документов, связанных с выполнением требований законодательства, контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы, не менее чем 1095 дней со дня подачи налоговой отчётности, для составления которой используются эти документы, на которые не распространяются требования подпунктов 44.3.1 и 44.3.2 пункта 44.3 статьи 44 НКУ;

– в случае утраты первичных документов в пятдневный срок со дня такого события письменно уведомить контролирующий орган по месту учёта в порядке, установленном НКУ для подачи налоговой отчётности, и контролирующий орган, осуществивший таможенное оформление соответствующей таможенной декларации.

Кроме того, в случае утраты или уничтожения первичных документов руководитель хозяйствующего субъекта письменно уведомляет об этом правоохранительные органы и своим приказом назначает комиссию для установления перечня отсутствующих документов, а также для расследования причин их утраты или уничтожения. Для участия в работе комиссии привлекаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора.

В спорной ситуации судами не исследовано, привлекались ли к комиссии представители следственных органов, охраны и пожарного надзора, оформлялись ли результаты работы комиссии надлежащим актом и направлялся ли он, в частности, контролирующему органу.

Также судами не установлены обстоятельства, которые сделали невозможным восстановление истцом утраченных документов, в частности по хозяйственным отношениям с ООО1 в предусмотренный срок, и не обоснован объективный и непреодолимый характер этих обстоятельств.

Кроме того, судебными инстанциями оставлено без внимания, что расходы для целей определения финансовых результатов до налогообложения налогом на прибыль, а также налоговый кредит для целей определения объекта налогообложения НДС должны быть фактически осуществлены и подтверждены надлежащим образом оформленными первичными документами, отражающими реальность хозяйственных операций, которые служат основанием для формирования налогового учёта плательщика.

При этом наличие формально оформленных первичных документов и/или уплаты денежных средств не может служить основанием для формирования данных налогового учёта при отсутствии факта приобретения соответствующего актива.

Требования ч. 4 ст. 9 КАС Украины обязывают суд к активной роли в судебном процессе, в том числе к официальному выяснению всех обстоятельств дела и в соответствующих случаях к изъятию тех доказательств, которых, по мнению суда, не хватает для надлежащего установления обстоятельств по рассматриваемому делу.

Реальность, в частности, требует установления того, получены ли соответствующие материально‑товарные ценности от указанного в первичных документах контрагента. Для этого следует установить, при каких обстоятельствах и каким образом налажены хозяйственные связи между истцом и его поставщиком, кто лично участвовал в этом, допросить соответствующих лиц в качестве свидетелей.

Также необходимо проанализировать данные об существовании актива, по которому возник спор, в частности, был ли он произведён/импортирован, кем и когда. Не проверен фактический альтернативный оборот актива по сравнению с задекларированным.

Не исследован судами и реальный экономический смысл оспариваемых хозяйственных операций и их направленность на достижение конкретного экономического эффекта. Так, для выяснения действительного экономического смысла хозяйственных операций следует анализировать конечный экономический эффект в виде фактического прироста (изменения стоимости) актива, который наступил или должен был наступить в результате совершённых операций, независимо от документально зафиксированных намерений участников. С этой целью следует использовать документальные и иные данные, свидетельствующие о фактическом получении того или иного актива участниками операций. Такие данные имеют преимущество перед задекларированным документально содержанием спорных поставок.

При таких обстоятельствах дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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