Услуга получения выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, стала доступной онлайн

Процесс получения выписок из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, оцифрован.

Министерство внутренних дел Украины оцифровало процесс получения выписок из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«С сегодняшнего дня для получения выписки не нужно отправлять запрос по почте или на электронный адрес», — заявил он.

Как получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Теперь выписку можно оформить за несколько минут онлайн:

Авторизуйтесь в Едином окне для граждан.

Выберите соответствующую услугу

Укажите информацию о себе и о пропавшем человеке

Подпишите запрос электронной подписью

Подать запрос можно в любое время суток. Сервис автоматически сохраняет черновик, который можно редактировать до момента подписания.

«Также вы можете контролировать статус выполнения запроса, а после получения документа — скачать его в любое время.

Цифровизация этой услуги позволит не ждать неделями, а получить результат за несколько дней», — добавил он.

