С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

«Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права обеих сторон. На данный момент обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств», — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция, а не военные ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

