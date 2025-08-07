Практика судов
С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

12:26, 7 августа 2025
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.
С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль
С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

«Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права обеих сторон. На данный момент обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств», — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция, а не военные ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

повестка Денис Шмыгаль ТЦК мобилизация

