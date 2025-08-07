Андрей Пышный оценил возможность перехода от доллара к евро в курсе гривны

В НБУ говорят, что этот вопрос технический и не ко времени.

Глава НБУ Андрей Пышный в интервью РБК-Украина прокомментировал возможность изменения базовой валюты для формирования курса гривны — с доллара на евро. По его словам, этот вопрос скорее носит технический характер, однако в публичном пространстве он чрезмерно политизирован.

Привязка уже не действует

«У нас нет курсовой привязки, она существовала до октября 2023 года. По сути, речь идет лишь о валюте, в которой изначально рассчитывается официальный курс гривны, и к которой могут сглаживаться валютные колебания с помощью интервенций НБУ», — объяснил глава Нацбанка.

Решение будет приниматься только после глубокого анализа

Пышный подчеркнул, что любое решение относительно изменения ориентира в курсообразовании будет основываться исключительно на потребностях экономики и системном анализе рисков. По его словам, это решение «не быстрое, оно не произойдет завтра или послезавтра». Однако НБУ ежедневно наблюдает и анализирует ситуацию.

Без эмоций и популизма

«Мы достаточно гибкие там, где это необходимо. Но при принятии решений мы глубоко погружаемся в анализ ситуации, рассматриваем разные сценарии развития и выбираем наилучший с точки зрения баланса рисков», — подытожил глава НБУ.

По его словам, если бы Нацбанк не был стрессоустойчивым и постоянно действовал под влиянием заголовков, «то, наверное, натворил бы много глупостей».

