Прекращение огня, а не мир и снятие санкций с РФ — СМИ раскрыли, что США предложили Путину в отношении Украины

Москва получила "очень выгодное предложение" от администрации Дональда Трампа, озвученной спецпосланником Стивом Уиткоффом на встрече с Путиным 6 августа. Об этом пишет польский портал Onet, получивший в свое распоряжение предложение.
Сообщается, что предложение от администрации Трампа предусматривает следующее:
- Украина и Россия заключат не мир, а перемирие;
- фактическое признание российских территориальных "достижений" (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет);
- отмена большинства санкций, наложенных на РФ;
- в долгосрочной перспективе возврат к импорту российского газа и нефти;
- отсутствие гарантий нерасширения НАТО;
- отсутствие обещания приостановить военную поддержку Украины.
Ранее Трамп заявил, что разговор его посланника Стива Уиткоффа с Путиным был «более продуктивным, чем ожидалось».
Как стало известно, Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского. Об этом утверждает издание The New York Times.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.