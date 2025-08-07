Прекращение огня, а не мир и снятие санкций с РФ — СМИ раскрыли, что США предложили Путину в отношении Украины

Сообщается, что США сделали Москве «очень выгодное предложение», суть которого - фактическое признание российских "территориальных достижений" из-за отложения обсуждения этого вопроса на 49 или 99 лет.

Москва получила "очень выгодное предложение" от администрации Дональда Трампа, озвученной спецпосланником Стивом Уиткоффом на встрече с Путиным 6 августа. Об этом пишет польский портал Onet, получивший в свое распоряжение предложение.

Сообщается, что предложение от администрации Трампа предусматривает следующее:

- Украина и Россия заключат не мир, а перемирие;

- фактическое признание российских территориальных "достижений" (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет);

- отмена большинства санкций, наложенных на РФ;

- в долгосрочной перспективе возврат к импорту российского газа и нефти;

- отсутствие гарантий нерасширения НАТО;

- отсутствие обещания приостановить военную поддержку Украины.

Ранее Трамп заявил, что разговор его посланника Стива Уиткоффа с Путиным был «более продуктивным, чем ожидалось».

Как стало известно, Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского. Об этом утверждает издание The New York Times.

