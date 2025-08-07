Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Прекращение огня, а не мир и снятие санкций с РФ — СМИ раскрыли, что США предложили Путину в отношении Украины

14:26, 7 августа 2025
Сообщается, что США сделали Москве «очень выгодное предложение», суть которого - фактическое признание российских "территориальных достижений" из-за отложения обсуждения этого вопроса на 49 или 99 лет.
Прекращение огня, а не мир и снятие санкций с РФ — СМИ раскрыли, что США предложили Путину в отношении Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Москва получила "очень выгодное предложение" от администрации Дональда Трампа, озвученной спецпосланником Стивом Уиткоффом на встрече с Путиным 6 августа. Об этом пишет польский портал Onet, получивший в свое распоряжение предложение.

Сообщается, что предложение от администрации Трампа предусматривает следующее:

- Украина и Россия заключат не мир, а перемирие;

- фактическое признание российских территориальных "достижений" (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет);

- отмена большинства санкций, наложенных на РФ;

- в долгосрочной перспективе возврат к импорту российского газа и нефти;

- отсутствие гарантий нерасширения НАТО;

- отсутствие обещания приостановить военную поддержку Украины.

Ранее Трамп заявил, что разговор его посланника Стива Уиткоффа с Путиным был «более продуктивным, чем ожидалось».

Как стало известно, Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского. Об этом утверждает издание The New York Times.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США рф Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Даниил Гетманцев заявил, что нужно отменить спецпенсии и провести пенсионную реформу

Ранее Гетманцев заявлял о необходимости отменить «спецпенсии» для судей и призывал поддержать законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров.

В ВАКС подали документы 205 человек — среди них часть судей ВАКС, которые не прошли конкурсные этапы в прошлый раз

Срок для выполнения требований партнеров, определенный Планом Ukraine Facility, истек, и в ВККС объявили о нововведении — теперь кандидаты могут претендовать одновременно и на вакансии в ВАКС, и в Апелляционной палате ВАКС.

На электронные почты граждан рассылают фейковые судебные повестки, содержащие «вирусы»

Файлы, в которых содержится якобы «судебная повестка», отправленные на электронную почту, могут содержать «вирусы» — лучше проверять наличие повесток в суд через «Дію».

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді