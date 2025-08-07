Практика судов
Украина определила новые цели для дипстрайков — Зеленский заявил, что удары по РФ дают эффект

16:33, 7 августа 2025
Президент провел совещание с силовым блоком по эффективности дипстрайков.
Украина определила новые цели для дипстрайков — Зеленский заявил, что удары по РФ дают эффект
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным и силовым руководством по результатам украинских ударов беспилотниками по территории России. По его словам, речь идет о вполне справедливых ответах на российские удары, которые демонстрируют эффективность и целесообразность инвестиций в дальнобойное оружие.

Оценка ударов: цена и эффективность

В совещании приняли участие представители Вооруженных Сил, Службы безопасности Украины, Министерства обороны и СНБО. Обсуждались результаты операций, масштаб поражений на территории РФ, соотношение между затратами на удары и достигнутыми результатами, а также влияние на военную машину агрессора.

«Российская логистика, военные объекты, с которых обстреливают нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери», — отметил Президент.

Дальнобойное оружие становится все эффективнее

По словам Зеленского, инвестиции в дальнобойное оружие разных типов все больше оправдывают себя.

«Важно, что становится все более привлекательным для Украины баланс между нашими инвестициями в дальнобойное оружие разных типов и его достижениями», — указал он.

Приоритеты определены

Во время совещания были сформированы новые приоритеты для ударов дронами (дипстрайков), а также для развития отечественного оборонного производства. Зеленский подчеркнул, что «попытки России затянуть войну обойдутся ей дорого».

война Владимир Зеленский

