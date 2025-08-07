Практика судов
Военных из ТЦК нужно убрать с улиц — доставкой в ТЦК должна заниматься полиция — военный омбудсмен Ольга Решетилова

12:15, 7 августа 2025
Военный омбудсмен Ольга Решетилова указала, что доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция, а не военные из ТЦК — как и предусмотрено действующим законодательством.
Военные из ТЦК не должны «ловить» людей на улице. Доставкой военнообязанных в ТЦК может заниматься полиция (как, собственно, это и предусмотрено действующим законодательством — прим. ред.). Об этом заявила Уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова в эфире «Громадського радио».

Военный омбудсмен указала, что многие военные из ТЦК вернулись с фронта и имеют ранения. Отбирать их и оценивать психологическое состояние сейчас нет времени.

«Очень многие из них возвращаются с «нуля», с ранениями. Понятно, что они не могут себя контролировать, когда чувствуют агрессию в свою сторону. Поэтому очень важно убрать военных из ТЦК с улиц», — подчеркнула Решетилова.

Она отметила, что это было ее требование с тех пор, как она пришла на должность.

«Нам нужно убрать военнослужащих ТЦК с улиц. Они не должны общаться с военнообязанными, потому что они не обучены это делать», — добавила Решетилова.

По ее словам, оповещением и доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция. Также правоохранители должны составлять протоколы о задержании или доставке в ТЦК.

Следует заметить, что и сейчас согласно законодательству задержание должна осуществлять только полиция, а не военные из ТЦК. Однако на практике соответствующие функции часто выполняют военные из ТЦК.

Так, в соответствии с постановлением о порядке проведения призыва №560, в случае отказа от получения повестки полицейский, входящий в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в районный (городской) ТЦК на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В случае отказа проследовать в районный (городской) ТЦК полицейский, входящий в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 КУоАП.

Вместе с тем, как следует из заседаний Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, сложилась ситуация, когда военных из ТЦК, которые осуществляют не предусмотренные законодательством полномочия, «наказывают» отправкой на «ноль».

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне на заседании ВСК на то время временно исполняющий обязанности командующего Сухопутных войск Александр Грузевич сообщил, что определенное количество служащих ТЦК «заменено и отправлено в зону боевых действий».

«По всем случаям, которые подтверждены, мы приняли стопроцентные решения — лица либо сняты с должностей, как правило, отправлены в войска. На сегодняшний день 136 офицеров заменены, отправлены в войска, и сейчас идет процесс замены на других должностных лиц. 325 военнослужащих из числа рядового и сержантского состава уже тоже отправлены в войска — которые были в группах оповещения, охраны. То есть, идет постепенный процесс обновления ТЦК, замены. Мы надеемся, что эта работа даст определенный результат и снимет негатив», — отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы

