Военных из ТЦК нужно убрать с улиц — доставкой в ТЦК должна заниматься полиция — военный омбудсмен Ольга Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова указала, что доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция, а не военные из ТЦК — как и предусмотрено действующим законодательством.

Источник фото: expert.in.ua

Военные из ТЦК не должны «ловить» людей на улице. Доставкой военнообязанных в ТЦК может заниматься полиция (как, собственно, это и предусмотрено действующим законодательством — прим. ред.). Об этом заявила Уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова в эфире «Громадського радио».

Военный омбудсмен указала, что многие военные из ТЦК вернулись с фронта и имеют ранения. Отбирать их и оценивать психологическое состояние сейчас нет времени.

«Очень многие из них возвращаются с «нуля», с ранениями. Понятно, что они не могут себя контролировать, когда чувствуют агрессию в свою сторону. Поэтому очень важно убрать военных из ТЦК с улиц», — подчеркнула Решетилова.

Она отметила, что это было ее требование с тех пор, как она пришла на должность.

«Нам нужно убрать военнослужащих ТЦК с улиц. Они не должны общаться с военнообязанными, потому что они не обучены это делать», — добавила Решетилова.

По ее словам, оповещением и доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция. Также правоохранители должны составлять протоколы о задержании или доставке в ТЦК.

Следует заметить, что и сейчас согласно законодательству задержание должна осуществлять только полиция, а не военные из ТЦК. Однако на практике соответствующие функции часто выполняют военные из ТЦК.

Так, в соответствии с постановлением о порядке проведения призыва №560, в случае отказа от получения повестки полицейский, входящий в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в районный (городской) ТЦК на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В случае отказа проследовать в районный (городской) ТЦК полицейский, входящий в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 КУоАП.

Вместе с тем, как следует из заседаний Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, сложилась ситуация, когда военных из ТЦК, которые осуществляют не предусмотренные законодательством полномочия, «наказывают» отправкой на «ноль».

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне на заседании ВСК на то время временно исполняющий обязанности командующего Сухопутных войск Александр Грузевич сообщил, что определенное количество служащих ТЦК «заменено и отправлено в зону боевых действий».

«По всем случаям, которые подтверждены, мы приняли стопроцентные решения — лица либо сняты с должностей, как правило, отправлены в войска. На сегодняшний день 136 офицеров заменены, отправлены в войска, и сейчас идет процесс замены на других должностных лиц. 325 военнослужащих из числа рядового и сержантского состава уже тоже отправлены в войска — которые были в группах оповещения, охраны. То есть, идет постепенный процесс обновления ТЦК, замены. Мы надеемся, что эта работа даст определенный результат и снимет негатив», — отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

