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Приговоров за избиение граждан сотрудниками ТЦК, а также за незаконное задержание мужчин и их содержание в зданиях ТЦК до сих пор нет – Временная следственная комиссия Верховной Рады

14:50, 7 июля 2025
При этом контакты ответственных лиц, которые могут «помочь» избежать мобилизации, распространяются среди военнообязанных.
Приговоров за избиение граждан сотрудниками ТЦК, а также за незаконное задержание мужчин и их содержание в зданиях ТЦК до сих пор нет – Временная следственная комиссия Верховной Рады
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Во Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая рассматривает случаи превышения полномочий сотрудниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, 4 июля сообщили об отсутствии прогресса в вопросах привлечения к ответственности представителей ТЦК, допустивших злоупотребления во время выполнения должностных обязанностей. 

Речь идет о случаях превышения служебных полномочий, избиении граждан, незаконном задержании людей на улицах городов и безосновательном содержании мужчин в зданиях ТЦК и СП. 

Народный депутат Юлия Яцык, которая входит в состав указанной ВСК ВРУ, сообщила в Facebook, что по состоянию на июль 2025 года отсутствует хотя бы один приговор суда в отношении сотрудников ТЦК, допустивших злоупотребления, вступивший в законную силу. 

По информации ВСК, из 339 уголовных производств относительно превышения полномочий сотрудниками ТЦК и СП, только 5 поступили в суд. 

А из 166 уголовных производств по избиению военнообязанных в помещениях ТЦК, в суд направлено только 17 обвинительных актов. При этом 80 уголовных производств указанной категории были закрыты органами досудебного расследования. 

Из 235 уголовных производств, касающихся незаконных задержаний граждан, в суды передано только 4 производства, а 120 производств были закрыты. 

В 208 уголовных производствах, касающихся незаконного содержания граждан в зданиях ТЦК, вообще нет ни единого уведомления о подозрения.

По словам Юлии Яцык, претензии к ТЦК и СП не меняются годами – «формальное прохождение ВЛК или вообще вручение готовых документов без прохождения ВЛК, применение силы, игнорирование оснований для отсрочки или «бронирования», изъятие телефона, лишение свободы, право сообщить родным о произошедшем, удержание силой». 

При этом, как сообщила народный депутат, распространение получило и другое негативное явление – во многих ТЦК, по словам Юлии Яцык, существует «возможность» неофициально «решить» вопрос с мобилизацией военнообязанных – контакты конкретных ответственных лиц почти открыто распространяются среди граждан, желающих избежать мобилизации. 

Напомним, что в мае в ВСК ВРУ сообщили, что с 24 февраля 2022 года незаконное пересечение государственной границы Украины, удачно или неудачно, осуществили почти 75 тыс. мужчин.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Верховная Рада Украины приговор ТЦК

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Приговоров за избиение граждан сотрудниками ТЦК, а также за незаконное задержание мужчин и их содержание в зданиях ТЦК до сих пор нет – Временная следственная комиссия Верховной Рады

При этом контакты ответственных лиц, которые могут «помочь» избежать мобилизации, распространяются среди военнообязанных.

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