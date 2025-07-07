Вироків за побиття громадян співробітниками ТЦК, а також за незаконні затримання чоловіків та їх тримання у будівлях ТЦК досі немає – Тимчасова слідча комісія Верховної Ради

При цьому контакти відповідальних осіб, які можуть «допомогти» уникнути мобілізації, розповсюджуються серед військовозобов’язаних.

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У Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради, яка розглядає випадки перевищення повноважень співробітниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 4 липня повідомили про відсутність прогресу у питаннях притягнення до відповідальності представників ТЦК, які допустили зловживання під час виконання посадових обов’язків.

Мова йде про випадки перевищення службових повноважень, побиття громадян, незаконне затримання людей на вулицях міст та безпідставне утримання чоловіків у будівлях ТЦК та СП.

Народний депутат Юлія Яцик, яка входить до складу зазначеної ТСК ВРУ, повідомила у Facebook, що станом на липень 2025 року відсутній хоча б один вирок суду стосовно співробітників ТЦК, що допустили зловживання, який би набрав законної сили.

За інформацією ТСК, з 339 кримінальних проваджень стосовно перевищення повноважень співробітниками ТЦК та СП, лише 5 надійшли до суду.

А з 166 кримінальних проваджень щодо побиття військовозобов’язаних у приміщеннях ТЦК, до суду скеровано лише 17 обвинувальних актів. При цьому 80 кримінальних проваджень вказаної категорії були закриті органами досудового розслідування.

З 235 кримінальних проваджень, які стосуються незаконних затримань громадян, до судів передано лише 4 провадження, а 120 проваджень були закриті.

У 208 кримінальних проваджень щодо незаконного утримання громадян у будівлях ТЦК, взагалі немає жодного повідомлення про підозру.

За словами Юлії Яцик, претензії до ТЦК та СП не змінюються роками – «формальне проходження ВЛК або взагалі вручення готових документів без проходження ВЛК, застосування сили, ігнорування підстав для відстрочки чи бронювання, відбирання телефону, позбавлення волі, права повідомити рідних, утримання силою».

При цьому, як повідомила народний депутат, поширення набуло й інше негативне явище – в багатьох ТЦК, за словами Юлії Яцик, існує «можливість» неофіційно «вирішити» питання з мобілізацією військовозобов’язаних – контакти конкретних відповідальних осіб майже відкрито розповсюджуються серед громадян, які хочуть уникнути мобілізації.

Нагадаємо, що у травні у ТСК ВРУ повідомили, що з 24 лютого 2022 року незаконний перетин державного кордону України, вдало або не вдало, здійснили майже 75 тис. чоловіків.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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