Apple оскаржує штраф ЄС у 500 млн євро за порушення правил для великих технологічних компаній

Американський техногігант кинув виклик рішенню Єврокомісії.

Фото: unsplash

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Компанія Apple подала апеляцію на рішення Єврокомісії, яка у квітні 2025 року оштрафувала виробника iPhone на 500 мільйонів євро за порушення правил конкуренції для великих технологічних компаній, передбачених Законом про цифрові ринки (DMA). Про це повідомляє Politico.

За даними ЄС, Apple порушила правила DMA, обмежуючи розробників додатків у способах комунікації з їхніми клієнтами. Зокрема, йдеться про обмеження, пов’язані з інформуванням користувачів про альтернативні способи оплати чи просування додатків поза межами App Store.

«Вимоги Комісії виходять далеко за межі того, що передбачено законом», – повідомила речниця компанії Емма Вілсон, підтверджуючи подання апеляції. За її словами, Apple вважає, що Комісія «нав’язує, як ми маємо керувати нашим магазином, і змушує нас застосовувати бізнес-умови, які заплутують розробників і шкодять користувачам».

У своїй апеляції Apple зосереджується на двох ключових аспектах:

Примусове розмежування сервісів. Компанія стверджує, що Комісія змушує її вводити примусове розмежування пропозицій у App Store, що, на думку Apple, суперечить принципам вільного ринку.

Розширення поняття «керування» (steering). Apple вважає, що Європейська Комісія незаконно розширила визначення «керування», включивши до нього просування в додатках, альтернативні платіжні сервіси та вимоги щодо посилань на конкуруючі магазини додатків. На думку компанії, це суттєво змінює початковий задум закону.

Ця апеляція стала продовженням змін, які Apple оголосила 26 червня 2025 року, внісши оновлення до правил App Store у ЄС, щоб виконати припис Європейської Комісії про припинення порушень. Наразі Комісія перевіряє, чи відповідають ці зміни її вимогам. Якщо ж вони будуть визнані недостатніми, Apple може зіткнутися з додатковими щоденними штрафами.

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