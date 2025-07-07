Apple обжалует штраф ЕС в 500 млн евро за нарушение правил для крупных технологических компаний

Американский техногигант бросил вызов решению Еврокомиссии.

Фото: unsplash

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Компания Apple подала апелляцию на решение Еврокомиссии, которая в апреле 2025 года оштрафовала производителя iPhone на 500 миллионов евро за нарушение правил конкуренции для крупных технологических компаний, предусмотренных Законом о цифровых рынках (DMA). Об этом сообщает Politico.

По данным ЕС, Apple нарушила правила DMA, ограничивая разработчиков приложений в способах коммуникации с их клиентами. В частности, речь идет об ограничениях, связанных с информированием пользователей об альтернативных способах оплаты или продвижении приложений вне App Store.

«Требования Комиссии выходят далеко за рамки того, что предусмотрено законом», – заявила представительница компании Эмма Вилсон, подтвердив подачу апелляции. По ее словам, Apple считает, что Комиссия «навязывает нам, как следует управлять нашим магазином, и заставляет применять бизнес-условия, которые сбивают с толку разработчиков и вредят пользователям».

В своей апелляции Apple сосредотачивается на двух ключевых аспектах:

Принудительное разделение сервисов. Компания утверждает, что Комиссия заставляет ее вводить принудительное разделение предложений в App Store, что, по мнению Apple, противоречит принципам свободного рынка.

Расширение понятия «руководство» (steering). Apple считает, что Европейская Комиссия незаконно расширила определение «руководства», включив в него продвижение в приложениях, альтернативные платежные сервисы и требования по ссылкам на конкурирующие магазины приложений. По мнению компании, это существенно изменяет изначальный замысел закона.

Эта апелляция стала продолжением изменений, которые Apple объявила 26 июня 2025 года, обновив правила App Store в ЕС, чтобы выполнить предписание Европейской Комиссии о прекращении нарушений. В настоящее время Комиссия проверяет, соответствуют ли эти изменения ее требованиям. Если же они будут признаны недостаточными, Apple может столкнуться с дополнительными ежедневными штрафами.

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