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Судья Приморского райсуда Одессы Сергея Кичмаренко временно отстранен от осуществления правосудия

14:49, 7 июля 2025
Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия ВСП решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.
Судья Приморского райсуда Одессы Сергея Кичмаренко временно отстранен от осуществления правосудия
Фото из открытых источников
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Судья Приморского районного суда города Одессы Кичмаренко Сергей Николаевич временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 7 июля 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 7 июля 2025 года, судья Приморского районного суда города Одессы Кичмаренко Сергей Николаевич отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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