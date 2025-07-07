єВідновлення — правительство определило, кто может повторно обратиться за компенсацией

Определены объективные обстоятельства, которые позволяют получателям компенсации повторно обратиться с заявлением о ее получении.

Фото: krm.gov.ua

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Кабинет министров Украины во время заседания 7 июля внес изменения в Порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации, с использованием электронной публичной услуги «єВідновлення». Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предоставлено право получателям компенсации повторно обратиться с заявлением о получении компенсации или ее остатка, если по объективным обстоятельствам они не успели использовать средства компенсации (полностью или частично) в сроки, определенные в Порядке.

Определены объективные обстоятельства, которые позволяют получателям компенсации повторно обратиться с заявлением о ее получении, а также уточнен порядок и способ подачи такого заявления.

Установлены нормы относительно ответственности получателя средств компенсации за ее нецелевое использование в случае выявления Комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, такого факта и т.д.

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