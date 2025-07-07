єВідновлення — уряд визначив, хто може повторно звернутися за компенсацією

Визначено об’єктивні обставини, які дозволяють отримувачам компенсації повторно звернутися із заявою про її отримання.

Фото: krm.gov.ua

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Кабінет міністрів України під час засідання 7 липня вніс зміни до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення». Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Надано право отримувачам компенсації повторно звернутися із заявою про отримання компенсації або її залишку, якщо з об’єктивних обставин вони не встигли використати кошти компенсації (повністю або частково) у строки, визначені в Порядку.

Визначено об’єктивні обставини, які дозволяють отримувачам компенсації повторно звернутися із заявою про її отримання, а також уточнено порядок та спосіб подання такої заяви.

Встановлено норми щодо відповідальності отримувача коштів компенсації за її нецільове використання у разі виявлення Комісією з розгляду питань щодо надання ю компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, такого факту тощо.

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