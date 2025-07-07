Житло для маріупольців – уряд запускає програми оренди та пільгової іпотеки

Україна запускає нові програми для ВПО.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував нові ініціативи для внутрішньо переміщених осіб із Маріуполя, спрямовані на забезпечення їх житлом.

Для маріупольських родин запускають проект будівництва муніципального соціального орендного житла та програму пільгових іпотечних кредитів. Крім того, продовжується урядова програма субсидій на оренду житла: кожна родина ВПО, яка витрачає на оренду понад 20% доходу, може звернутися по державну підтримку.

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