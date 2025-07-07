Жилье для мариупольцев – правительство запускает программы аренды и льготной ипотеки

Украина запускает новые программы для ВПЛ.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал новые инициативы для внутренне перемещенных лиц из Мариуполя, направленные на обеспечение их жильем.

Для мариупольских семей запускают проект строительства муниципального социального арендного жилья и программу льготных ипотечных кредитов. Кроме того, продолжается правительственная программа субсидий на аренду жилья: каждая семья ВПЛ, которая тратит на аренду более 20% дохода, может обратиться за государственной поддержкой.

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