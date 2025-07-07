Кабмин внес изменения в правила транспортировки животных автомобильным транспортом

В Украине установили требования к перевозке автомобильным транспортом средних и крупных собак, а также собак-поводырей.

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Кабинет Министров Украины провел заседание 7 июля, во время которого внес изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта и в Правила транспортировки животных с целью четкого урегулирования вопросов относительно перевозки домашних животных автомобильным транспортом. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Установлены требования к перевозке средних и крупных собак, а также собак-поводырей. Предусмотрено требование об обязательном наличии ветеринарного паспорта животного для его перевозки.

Четко регламентированы права и обязанности участников перевозок (автомобильных перевозчиков, водителей, пассажиров) в части перевозки домашних животных в салоне транспортного средства.

Отметим, в настоящее время изменения правил еще не опубликованы.

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