Кабмін вніс зміни до правил транспортування тварин автомобільним транспортом

В Україні встановили вимоги до перевезення автомобільним транспортом середніх та великих собак, а також собак-поводирів.

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Кабінет Міністрів України провів засідання 7 липня під час якого вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та до Правил транспортування тварин з метою чіткого врегулювання питань щодо перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Встановлено вимоги до перевезення середніх та великих собак, а також собак-поводирів. Передбачено вимогу щодо обов’язкової наявності ветеринарного паспорту тварини для її перевезення.

Чітко регламентовано права та обов’язки учасників перевезень (автомобільних перевізників, водіїв, пасажирів) в частині перевезення домашніх тварин у салоні транспортного засобу.

Зазначимо, наразі зміни до правил ще не опубліковані.

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