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Дії поліцейських на предмет порушень прав людини перевірятиме окрема комісія з представниками громадськості

14:16, 7 липня 2025
Кабмін пропонує створити дисциплінарну комісію з прав людини, яка перевірятиме порушення поліцейськими прав людини, до якої увійдуть представники громадськості і правозахисних організацій.
Дії поліцейських на предмет порушень прав людини перевірятиме окрема комісія з представниками громадськості
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Кабмін 7 липня схвалив для внесення до парламенту законопроект, яким пропонується увести до складу дисциплінарних комісій стосовно дій поліцейських представників громадськості.

Так, уряд схвалив законопроект «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарних комісій».

Законопроектом пропонується доповнити низку статей Дисциплінарного статуту Національної поліції положеннями, якими передбачається створення та функціонування двох типів дисциплінарних комісій:

  • для проведення службових розслідувань згідно з відомостями про порушення поліцейськими службової дисципліни (дисциплінарна комісія з проведення службових розслідувань) та з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини або громадянина (дисциплінарна комісія з прав людини);
  • включення до складу дисциплінарних комісій з прав людини не менше половини членів, які є авторитетними і відомими представниками громадськості, правозахисних організацій;
  • визначення процедур діяльності зазначених комісій, окремі обов’язки керівника, який призначив службове розслідування, керівника поліцейського стосовно накладення дисциплінарних стягнень тощо.

Отже, Кабмін пропонує створити дисциплінарну комісію з прав людини, яка перевірятиме порушення поліцейськими прав людини, до якої увійдуть представники громадськості і правозахисних організацій.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України права людини

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Дії поліцейських на предмет порушень прав людини перевірятиме окрема комісія з представниками громадськості

Кабмін пропонує створити дисциплінарну комісію з прав людини, яка перевірятиме порушення поліцейськими прав людини, до якої увійдуть представники громадськості і правозахисних організацій.

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