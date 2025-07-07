Дії поліцейських на предмет порушень прав людини перевірятиме окрема комісія з представниками громадськості

Кабмін 7 липня схвалив для внесення до парламенту законопроект, яким пропонується увести до складу дисциплінарних комісій стосовно дій поліцейських представників громадськості.
Так, уряд схвалив законопроект «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарних комісій».
Законопроектом пропонується доповнити низку статей Дисциплінарного статуту Національної поліції положеннями, якими передбачається створення та функціонування двох типів дисциплінарних комісій:
Отже, Кабмін пропонує створити дисциплінарну комісію з прав людини, яка перевірятиме порушення поліцейськими прав людини, до якої увійдуть представники громадськості і правозахисних організацій.
Автор: Наталя Мамченко
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