Фатальне селфі – ведмідь загриз туриста, який намагався погодувати його з рук

Італійський турист загинув у Румунії від нападу ведмедя під час годування.

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У румунських Карпатах на Трансфегерашському шосе бурий ведмідь напав на 48-річного італійського туриста Омара, який намагався погодувати тварину з рук, повідомило видання Bild. Чоловік загинув на місці.

За даними слідства, турист, який захоплювався фотографуванням диких тварин зблизька, зупинився на мальовничій гірській дорозі, проігнорувавши знаки, що забороняють годувати ведмедів. На його телефоні знайшли знімки, зроблені перед нападом, де ведмідь наближався до нього. Свідки повідомили, що після нападу тварина затягла тіло в ліс. Водії викликали екстрені служби, але врятувати туриста не вдалося.

Рятувальники, які прибули на місце, зіткнулися з агресією ведмедиці, ймовірно, що захищала своїх дитинчат, і були змушені її застрелити. За даними місцевої влади, у цьому районі мешкає понад сотня бурих ведмедів, і за останній місяць зафіксовано три напади на туристів через заборонене годування.

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