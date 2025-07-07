ФБР та Мін’юст США спростували чутки про шантаж Епштейна високопосадовців

Ні списків, ні вбивства – підтверджена офіційна версія щодо Епштейна.

Фото: Axios

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Міністерство юстиції США та ФБР не знайшли доказів того, що Джеффрі Епштейн шантажував впливових осіб чи був убитий у в’язниці в 2019 році, повідомило видання Axios, посилаючись на службову записку адміністрації.

Згідно з документом, отриманим під час президентства Дональда Трампа, немає свідчень про існування «компрометуючого списку клієнтів» Епштейна чи його шантаж високопосадовців. Аналіз відеозаписів із в’язниці на Мангеттені, де утримували Епштейна, підтвердив висновок судмедексперта про його самогубство. На кадрах, оприлюднених у «сирому» та «покращеному» форматах, не зафіксовано сторонніх осіб у зоні камери в ніч його смерті з 9 на 10 серпня 2019 року.

Ці висновки вперше офіційно спростовують теорії змови, які раніше підтримували, зокрема, нинішній директор ФБР Каш Пател і його заступник Ден Бонгіно, коли вони ще не обіймали посади. Обидва згодом визнали, що Епштейн наклав на себе руки. Проте в інтернеті, особливо серед правих кіл, досі поширюються припущення про вбивство Епштейна для приховування компромату на відомих осіб.

У записці зазначається, що нових обвинувачень у справі Епштейна не буде. Нагадаємо, його співучасниця Ґілен Максвелл відбуває 20-річний термін за торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації.

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