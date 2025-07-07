ФБР и Минюст США опровергли слухи о шантаже Эпштейна чиновников

Ни списков, ни убийства – подтверждена официальная версия по Эпштейну.

Фото: Axios

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Министерство юстиции США и ФБР не нашли доказательств того, что Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных лиц или был убит в тюрьме в 2019 году, сообщило издание Axios, ссылаясь на служебную записку администрации.

Согласно документу, полученному во время президентства Дональда Трампа, нет свидетельств о существовании «компрометирующего списка клиентов» Эпштейна или его шантаже высокопоставленных чиновников. Анализ видеозаписей из тюрьмы на Манхэттене, где содержали Эпштейна, подтвердил вывод судмедэксперта о его самоубийстве. На кадрах, обнародованных в «сыром» и «улучшенном» форматах, не зафиксировано посторонних лиц в зоне камеры в ночь его смерти с 9 на 10 августа 2019 года.

Эти выводы впервые официально опровергают теории заговора, которые ранее поддерживали, в частности, нынешний директор ФБР Каш Пател и его заместитель Дэн Бонгино, когда они еще не занимали должности. Оба впоследствии признали, что Эпштейн покончил с собой. Однако в интернете, особенно среди правых кругов, до сих пор распространяются предположения об убийстве Эпштейна для сокрытия компромата на известных лиц.

В записке отмечается, что новых обвинений по делу Эпштейна не будет. Напомним, его соучастница Гилен Максвелл отбывает 20-летний срок за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации.

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