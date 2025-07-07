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Винницкий ТЦК удалил пост о приостановке работы и сообщил, что мобилизационные мероприятия продолжаются

13:41, 7 июля 2025
Личный состав Винницкого областного ТЦК рассредоточен, а мероприятия по мобилизации продолжаются.
Винницкий ТЦК удалил пост о приостановке работы и сообщил, что мобилизационные мероприятия продолжаются
Фото: Винницкий областной ТЦК и СП / Facebook
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Как известно, Винницкий областной ТЦК и СП сообщал, что временно прекращает работу по адресу ул. Данила Галицкого, 31, из-за недавних российских ударов по зданиям ТЦК в других городах Украины.

Спустя некоторое время Винницкий ТЦК удалил пост о приостановке работы по основному адресу и опроверг информацию об изменении мест приема граждан, которая распространяется в соцсетях.

«Три часа назад на официальной странице Винницкого областного ТЦК и СП был опубликован пост относительно функционирования территориального центра комплектования и социальной поддержки по юридическому адресу. Информация, изложенная в нем, была отредактирована вследствие стороннего вмешательства», — сказано в сообщении.

Также там подчеркнули, что сейчас принимаются меры по минимизации негативных последствий возможных обстрелов, которые агрессор направляет против территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

«Для обеспечения жизни и здоровья гражданского населения личный состав Винницкого ОТЦК и СП был рассредоточен. Мероприятия мобилизации продолжаются в соответствии с планом», — заявили в ТЦК.

Также там добавили, что прием граждан по медицинским, социальным и другим вопросам осуществляется в штатном режиме непрерывно.

«В то же время официально сообщаем, что к адресам приема граждан, предварительно указанных в соцсетях и медиа, Винницкий ОТЦК и СП никакого отношения не имеет», — подчеркнули в центре комплектования.

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ТЦК мобилизация

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