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Россия ударила дронами по зданиям ТЦК в Харькове и Запорожье, — Сухопутные войска

11:34, 7 июля 2025
РФ атаковала здания территориальных центров комплектования в Харькове и Запорожье, есть раненые среди военнослужащих.
Россия ударила дронами по зданиям ТЦК в Харькове и Запорожье, — Сухопутные войска
Иллюстративное фото из открытых источников
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Россия ударила «шахедами» по зданию Харьковского областного ТЦК и СП, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

«Сегодня, 7 июля, враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки зафиксированы попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть один раненый, а в Харьковском ТЦК и СП — трое пострадавших.

На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

Добавим, что Винницкий ТЦК прекращает работу по основному адресу из-за российских атак.

Также сообщалось, что в Кременчуге вражеские БПЛА попали в ТЦК и жилой дом.

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