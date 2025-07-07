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Росія вдарила дронами по будівлям ТЦК у Харкові та Запоріжжі, — Сухопутні війська

11:34, 7 липня 2025
РФ атакувала будівлі територіальних центрів комплектування у Харкові та Запоріжжі, є поранені серед військовослужбовців.
Росія вдарила дронами по будівлям ТЦК у Харкові та Запоріжжі, — Сухопутні війська
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Росія «шахедами» вдарила по будівлі Харківського ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

«Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини.

На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Додамо, що Вінницький ТЦК припиняє роботу за основною адресою через російські атаки.

Також повідомлялося, що у Кременчуці ворожі БПЛА влучили в ТЦК та житловий будинок.

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