У Кременчуці ворожі БПЛА влучили в ТЦК та житловий будинок

Кременчук зазнав російської атаки безпілотників.

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У Кременчуці Полтавської області 6 липня близько 9:35 ранку російські безпілотники атакували будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також прилеглий житловий будинок, повідомили Кременчуцький районний ТЦК та СП та Полтавська ОВА.

За даними Телеграм-каналів, після вибухів над містом було видно стовпи диму. У Полтавській ОВА зазначили, що загорілося приватне домоволодіння. Наразі екстрені служби працюють на місці, а інформація про можливих постраждалих серед цивільних уточнюється.

Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК поранених чи загиблих немає.

Атака БпЛА також зачепила Миколаїв, де зафіксовано вибухи. Деталі щодо наслідків у цьому місті ще не оприлюднені.

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