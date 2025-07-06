Верховна Рада продовжить воєнний стан до 5 листопада

Парламент схвалить законопроекти Володимира Зеленського про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 5 листопада – Ярослав Железняк.

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На наступному пленарному тижні парламент знову, вже 16-ий раз, проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Про це повідомив перший заступник голови комітету податкової політики Ярослав Железняк.

Так, Президент внесе відповідні законопроекти, потім Рада їх схвалить.

Відповідно, воєнний стан буде продовжено знову на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.

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