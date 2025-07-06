Міноборони кодифікувало нові зразки піхотного озброєння у 2025 році

Українська піхота отримала нові потужні зразки озброєння: помпові рушниці, гранатомети та тепловізори.

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У першому півріччі 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало низку нових зразків піхотного озброєння вітчизняного виробництва, повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Про це повідомили у відомстві.

До експлуатації у Збройних Силах України допущено:

Три модифікації гладкоствольних помпових рушниць 12-го калібру, які ефективні в боях у міській забудові, окопах та для протидії дронам-камікадзе.

Автоматичний гранатомет калібру 40 мм.

Нові боєприпаси для великокаліберних кулеметів, снайперських і штурмових гвинтівок, а також гранатометів, сумісних із калібрами НАТО та радянськими стандартами.

Оптичні пристрої, зокрема тепловізійні приціли для стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Засоби розмінування для виявлення та позначення вибухонебезпечних предметів.

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