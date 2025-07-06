Минобороны кодифицировало новые образцы пехотного вооружения в 2025 году

Украинская пехота получила новые мощные образцы вооружения: помповые ружья, гранатометы и тепловизоры.

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В первом полугодии 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало ряд новых образцов пехотного вооружения отечественного производства, сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. Об этом сообщили в ведомстве.

К эксплуатации в Вооруженных Силах Украины допущено:

Три модификации гладкоствольных помповых ружей 12-го калибра, которые эффективны в боях в городской застройке, окопах и для противодействия дронам-камикадзе.

Автоматический гранатомет калибра 40 мм.

Новые боеприпасы для крупнокалиберных пулеметов, снайперских и штурмовых винтовок, а также гранатометов, совместимых с калибрами НАТО и советскими стандартами.

Оптические устройства, в частности тепловизионные прицелы для стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Средства разминирования для обнаружения и обозначения взрывоопасных предметов.

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