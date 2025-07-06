В Альпах разбился небольшой самолет из Германии – есть погибшие

В катастрофе самолета в австрийских Альпах погибли четверо граждан Германии.

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Небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, потерпел крушение в австрийских Альпах вблизи населенного пункта Вальд-им-Пинцгау в провинции Зальцбург, сообщило агентство AP.

Катастрофа произошла около 12:45 по местному времени. По данным полиции, после падения самолет, вероятно, загорелся. На борту находились четверо граждан Германии - трое мужчин и одна женщина, все они погибли. Самолет выполнял рейс с аэродрома в Обершляйсхайме близ Мюнхена. Причины аварии пока не установлены, продолжается расследование.

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