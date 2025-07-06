В Альпах розбився невеликий літак з Німеччини – є загиблі

У катастрофі літака в австрійських Альпах загинули четверо громадян Німеччини.

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Невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, зазнав аварії в австрійських Альпах поблизу населеного пункту Вальд-ім-Пінцгау в провінції Зальцбург, повідомило агентство AP.

Катастрофа сталася близько 12:45 за місцевим часом. За даними поліції, після падіння літак, ймовірно, загорівся. На борту перебували четверо громадян Німеччини – троє чоловіків і одна жінка, усі вони загинули. Літак виконував рейс із аеродрому в Обершляйсхаймі поблизу Мюнхена. Причини аварії наразі не встановлені, триває розслідування.

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