Масштабна повінь у Техасі забрала 51 життя, тривають пошуки зниклих

Серед зниклих безвісти є діти.

Фото: Axios

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Центральний Техас охопила масштабна повінь, яка забрала життя щонайменше 51 людини, повідомило видання Axios. Стихія раптово вдарила по регіону, завдавши найбільших втрат у приватному дівочому таборі «Містик» поблизу річки Гваделупе.

Повінь розпочалася вранці 4 липня через сильні опади, які спричинили стрімкий вихід річки Гваделупе з берегів за 100 км на північний захід від Сан-Антоніо. Затопленими виявилися табори, дороги та житлові райони в округах Керр, Тревіс, Бернет і Кендалл. В окрузі Керр, де розташований табір «Містик», знайдено тіла 43 загиблих, серед яких 12 дорослих і п’ятеро дітей ще не ідентифіковані. У таборі досі вважаються зниклими безвісти 27 дівчат. У сусідніх округах підтверджено ще вісім смертей: чотири в окрузі Тревіс (Остін), три в окрузі Бернет і одна в окрузі Кендалл.

Серед загиблих – директор табору «Містик» Дік Істленд і троє дівчат віком 8–9 років: Ліла Боннер, Джені Хант і Сара Марш. «На власні очі бачив у похоронному бюро десятки мішків для тіл. Це розбиває серце», – зазначив суддя округу.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем пообіцяла вдосконалити систему раннього попередження про стихійні лиха. Рятувальні операції тривають за участю пошукових груп, собак, дронів і авіації. Дощі не вщухають, а рівень води в деяких районах продовжує зростати. За даними місцевої влади, вода піднялася до 8–9 метрів усього за 45 хвилин, змиваючи дороги та навіть карети швидкої допомоги.

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