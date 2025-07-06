В Україні активізувалися аферисти з товарами оборонного призначення

Поліція попереджає про шахрайство в інтернеті через попит на оборонні товари.

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Поліція Сумської області закликала громадян бути обережними через активізацію інтернет-шахраїв, які наживаються на підвищеному попиті на товари оборонного призначення, такі як автомобілі, дрони, військова техніка та амуніція.

Зловмисники розміщують фейкові оголошення на платформах купівлі-продажу або в соціальних мережах, пропонуючи «дефіцитні» товари за низькими цінами. Після отримання передоплати вони зникають, залишаючи покупців без грошей і товару.

Поліція радить дотримуватися таких правил безпеки:

Перевіряйте репутацію продавця: звертайте увагу на відгуки та вік акаунта. Будьте обережні з нещодавно створеними профілями.

Уникайте повної передоплати, віддаючи перевагу післяплаті або безпечним платіжним сервісам із можливістю повернення коштів.

Скептично ставтеся до надто вигідних пропозицій, адже низька ціна часто є пасткою.

Не переходьте за підозрілими посиланнями, які можуть вести на фішингові сайти, що імітують відомі платформи.

Уважно перевіряйте реквізити для оплати, особливо якщо кошти просять переказати на картку фізичної особи.

У разі шахрайства поліція закликає негайно звертатися до правоохоронних органів за номером 102.

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