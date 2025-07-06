В Україні активізувалися аферисти з товарами оборонного призначення

Поліція Сумської області закликала громадян бути обережними через активізацію інтернет-шахраїв, які наживаються на підвищеному попиті на товари оборонного призначення, такі як автомобілі, дрони, військова техніка та амуніція.
Зловмисники розміщують фейкові оголошення на платформах купівлі-продажу або в соціальних мережах, пропонуючи «дефіцитні» товари за низькими цінами. Після отримання передоплати вони зникають, залишаючи покупців без грошей і товару.
Поліція радить дотримуватися таких правил безпеки:
У разі шахрайства поліція закликає негайно звертатися до правоохоронних органів за номером 102.
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