В Украине активизировались аферисты с товарами оборонного назначения

Полиция предупреждает о мошенничестве в интернете из-за спроса на оборонные товары.

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Полиция Сумской области призвала граждан быть осторожными из-за активизации интернет-мошенников, которые наживаются на повышенном спросе на товары оборонного назначения, такие как автомобили, дроны, военная техника и амуниция.

Злоумышленники размещают фейковые объявления на платформах купли-продажи или в социальных сетях, предлагая «дефицитные» товары по низким ценам. После получения предоплаты они исчезают, оставляя покупателей без денег и товара.

Полиция советует придерживаться таких правил безопасности:

Проверяйте репутацию продавца: обращайте внимание на отзывы и возраст аккаунта. Будьте осторожны с недавно созданными профилями.

Избегайте полной предоплаты, отдавая предпочтение наложенному платежу или безопасным платежным сервисам с возможностью возврата средств.

Скептически относитесь к слишком выгодным предложениям, ведь низкая цена часто является ловушкой.

Не переходите по подозрительным ссылкам, которые могут вести на фишинговые сайты, имитирующие известные платформы.

Внимательно проверяйте реквизиты для оплаты, особенно если средства просят перевести на карту физического лица.

В случае мошенничества полиция призывает немедленно обращаться в правоохранительные органы по номеру 102.

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