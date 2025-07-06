В Украине активизировались аферисты с товарами оборонного назначения

Полиция Сумской области призвала граждан быть осторожными из-за активизации интернет-мошенников, которые наживаются на повышенном спросе на товары оборонного назначения, такие как автомобили, дроны, военная техника и амуниция.
Злоумышленники размещают фейковые объявления на платформах купли-продажи или в социальных сетях, предлагая «дефицитные» товары по низким ценам. После получения предоплаты они исчезают, оставляя покупателей без денег и товара.
Полиция советует придерживаться таких правил безопасности:
В случае мошенничества полиция призывает немедленно обращаться в правоохранительные органы по номеру 102.
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