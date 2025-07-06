Два Volkswagen не поделили дорогу в центре Киева – есть пострадавшие

В Печерском районе Киева произошло ДТП.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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В Печерском районе столицы на бульваре Николая Михновского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Volkswagen, которые двигались в одном направлении, сообщила пресс-служба полиции Киева.

В результате столкновения травмы получили 22-летний водитель одного из автомобилей и 26-летняя пассажирка другого. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичной полиции, патрульные и медики, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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