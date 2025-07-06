Два Volkswagen не поділили дорогу в центрі Києва – є постраждалі

У Печерському районі Києва сталася ДТП.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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У Печерському районі столиці на бульварі Миколи Міхновського сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів Volkswagen, які рухалися в одному напрямку, повідомила пресслужба поліції Києва.

Внаслідок зіткнення травми отримали 22-річний водій одного з автомобілів і 26-річна пасажирка іншого. Обох постраждалих госпіталізували до лікарні. На місці події працюють слідчо-оперативна група столичної поліції, патрульні та медики, які встановлюють причини та обставини аварії.

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