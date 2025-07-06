Укрзалізниця додає ще більше жіночих купе – нові вагони з’являться у трьох поїздах

Ще три поїзди отримають окремі купе з 25 липня.

Фото: fact-news.com.ua

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«Укрзалізниця» оголосила про розширення проекту жіночих купе, додавши їх до трьох додаткових поїздів із 25 липня 2025 року, щоб забезпечити більший комфорт і безпеку для пасажирок, повідомила пресслужба компанії 6 липня.

Нові поїзди з жіночими купе:

№ 38/37 Київ – Запоріжжя;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 22/21 Львів – Харків.

Жіночі купе будуть розташовані у вагоні №5 у кожному з цих поїздів, а перші рейси стартують 25 липня. Такі купе доступні виключно для жінок або жінок із дітьми віком до 5 років включно, при цьому їхня вартість не відрізняється від стандартних купейних квитків.

Наразі жіночі купе діють у 15 поїздах:

№ 1/2 Харків – Ворохта;

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№ 5/6 Запоріжжя – Ясіня;

№ 15/16 Харків – Ясіня;

№ 17/18 Харків – Мукачево (Ужгород);

№ 22/21 Львів – Харків;

№ 26/25 Одеса – Ясіня;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 38/37 Київ – Запоріжжя;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;

№ 75/76 Київ – Кривий Ріг;

№ 81/82 Київ – Чоп (Ужгород);

№ 95/96 Київ – Рахів;

№ 98/97 Ковель – Київ.

Пасажирки можуть обрати жіноче купе через застосунок або сайт «Укрзалізниці», звертаючи увагу на позначку «Жіноче купе» під час купівлі квитків.

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