Укрзалізниця додає ще більше жіночих купе – нові вагони з’являться у трьох поїздах

«Укрзалізниця» оголосила про розширення проекту жіночих купе, додавши їх до трьох додаткових поїздів із 25 липня 2025 року, щоб забезпечити більший комфорт і безпеку для пасажирок, повідомила пресслужба компанії 6 липня.
Нові поїзди з жіночими купе:
Жіночі купе будуть розташовані у вагоні №5 у кожному з цих поїздів, а перші рейси стартують 25 липня. Такі купе доступні виключно для жінок або жінок із дітьми віком до 5 років включно, при цьому їхня вартість не відрізняється від стандартних купейних квитків.
Наразі жіночі купе діють у 15 поїздах:
Пасажирки можуть обрати жіноче купе через застосунок або сайт «Укрзалізниці», звертаючи увагу на позначку «Жіноче купе» під час купівлі квитків.
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