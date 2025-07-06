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Укрзалізниця додає ще більше жіночих купе – нові вагони з’являться у трьох поїздах

10:38, 6 липня 2025
Ще три поїзди отримають окремі купе з 25 липня.
Укрзалізниця додає ще більше жіночих купе – нові вагони з’являться у трьох поїздах
Фото: fact-news.com.ua
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«Укрзалізниця» оголосила про розширення проекту жіночих купе, додавши їх до трьох додаткових поїздів із 25 липня 2025 року, щоб забезпечити більший комфорт і безпеку для пасажирок, повідомила пресслужба компанії 6 липня.

Нові поїзди з жіночими купе:

  • № 38/37 Київ – Запоріжжя;
  • № 98/97 Ковель – Київ;
  • № 22/21 Львів – Харків.

Жіночі купе будуть розташовані у вагоні №5 у кожному з цих поїздів, а перші рейси стартують 25 липня. Такі купе доступні виключно для жінок або жінок із дітьми віком до 5 років включно, при цьому їхня вартість не відрізняється від стандартних купейних квитків.

Наразі жіночі купе діють у 15 поїздах:

  • № 1/2 Харків – Ворохта;
  • № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • № 5/6 Запоріжжя – Ясіня;
  • № 15/16 Харків – Ясіня;
  • № 17/18 Харків – Мукачево (Ужгород);
  • № 22/21 Львів – Харків;
  • № 26/25 Одеса – Ясіня;
  • № 29/30 Київ – Ужгород;
  • № 38/37 Київ – Запоріжжя;
  • № 41/42 Дніпро – Трускавець;
  • № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
  • № 75/76 Київ – Кривий Ріг;
  • № 81/82 Київ – Чоп (Ужгород);
  • № 95/96 Київ – Рахів;
  • № 98/97 Ковель – Київ.

Пасажирки можуть обрати жіноче купе через застосунок або сайт «Укрзалізниці», звертаючи увагу на позначку «Жіноче купе» під час купівлі квитків.

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Львів Київ Харків Запоріжжя Укрзалізниця

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