Укрзализныця добавляет еще больше женских купе – новые вагоны появятся в трех поездах

Еще три поезда получат отдельные купе с 25 июля.

Фото: fact-news.com.ua

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«Укрзалізниця» объявила о расширении проекта женских купе, добавив их в три дополнительных поезда с 25 июля 2025 года, чтобы обеспечить больший комфорт и безопасность для пассажирок, сообщила пресс-служба компании 6 июля.

Новые поезда с женскими купе:

№ 38/37 Киев - Запорожье;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 22/21 Львов - Харьков.

Женские купе будут расположены в вагоне №5 в каждом из этих поездов, а первые рейсы стартуют 25 июля. Такие купе доступны исключительно для женщин или женщин с детьми в возрасте до 5 лет включительно, при этом их стоимость не отличается от стандартных купейных билетов.

На данный момент женские купе действуют в 15 поездах:

№ 1/2 Харьков - Ворохта;

№ 3/4 Запорожье - Ужгород;

№ 5/6 Запорожье - Ясиня;

№ 15/16 Харьков - Ясиня;

№ 17/18 Харьков - Мукачево (Ужгород);

№ 22/21 Львов - Харьков;

№ 26/25 Одесса - Ясиня;

№ 29/30 Киев - Ужгород;

№ 38/37 Киев - Запорожье;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;

№ 75/76 Киев - Кривой Рог;

№ 81/82 Киев - Чоп (Ужгород);

№ 95/96 Киев - Рахов;

№ 98/97 Ковель - Киев.

Пассажирки могут выбрать женское купе через приложение или сайт «Укрзализныци», обращая внимание на отметку «Женское купе» при покупке билетов.

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