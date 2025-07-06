Укрзализныця добавляет еще больше женских купе – новые вагоны появятся в трех поездах

«Укрзалізниця» объявила о расширении проекта женских купе, добавив их в три дополнительных поезда с 25 июля 2025 года, чтобы обеспечить больший комфорт и безопасность для пассажирок, сообщила пресс-служба компании 6 июля.
Новые поезда с женскими купе:
Женские купе будут расположены в вагоне №5 в каждом из этих поездов, а первые рейсы стартуют 25 июля. Такие купе доступны исключительно для женщин или женщин с детьми в возрасте до 5 лет включительно, при этом их стоимость не отличается от стандартных купейных билетов.
На данный момент женские купе действуют в 15 поездах:
Пассажирки могут выбрать женское купе через приложение или сайт «Укрзализныци», обращая внимание на отметку «Женское купе» при покупке билетов.
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