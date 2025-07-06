Угрожал ножом и требовал сигареты – в Варшаве задержали похитителя таксиста

В Варшаве задержали мужчину, который взял таксиста в заложники, требуя выкуп и сигареты.

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Полиция варшавского района Средместье задержала 31-летнего гражданина Польши, который пытался захватить в заложники 32-летнего таксиста из Беларуси, угрожая ему ножом, сообщила пресс-служба полиции Варшавы.

По данным правоохранителей, злоумышленник вызвал такси через мобильное приложение, а во время поездки приставил нож к шее и животу водителя. После этого он позвонил в экстренную службу 112, требуя выкуп в размере 100 тысяч злотых и пачку сигарет в мягкой упаковке. Оператор службы 112 профессионально поддерживал разговор со злоумышленником, одновременно передавая информацию полиции.

После прибытия правоохранителей, которые окружили такси, подозреваемый сдался. Ему предъявили обвинения в захвате заложника с особым издевательством, разбойном ограблении и причинении телесных повреждений. Ранее судимый за нападение на полицейского и хранение наркотиков, мужчина может получить до 25 лет заключения. Сейчас он находится в психиатрической больнице следственного изолятора.

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