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F-16 перехватил самолет над гольф-клубом Трампа

10:02, 6 июля 2025
Это уже пятый инцидент из-за нарушения воздушного пространства.
F-16 перехватил самолет над гольф-клубом Трампа
Фото: USA Today
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Американский истребитель F-16 перехватил гражданский самолет авиации общего назначения, который нарушил временные ограничения воздушного пространства над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Инцидент стал пятым случаем несанкционированного вторжения в запретную зону. По данным NORAD, истребитель выполнил маневр «лобового столкновения», чтобы привлечь внимание пилота, после чего гражданский самолет был безопасно выведен из зоны.

NORAD сообщило о росте подобных инцидентов в последние недели и призвало пилотов тщательно проверять сообщения об ограничении воздушного пространства перед полетами в этом районе.

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США Дональд Трамп

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