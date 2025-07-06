F-16 перехопив літак над гольф-клубом Трампа

Це вже п’ятий інцидент через порушення повітряного простору.

Фото: USA Today

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Американський винищувач F-16 перехопив цивільний літак авіації загального призначення, який порушив тимчасові обмеження повітряного простору над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, повідомило агентство Reuters із посиланням на Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Інцидент став п’ятим випадком несанкціонованого вторгнення в заборонену зону. За даними NORAD, винищувач виконав маневр «лобового зіткнення», щоб привернути увагу пілота, після чого цивільний літак був безпечно виведений із зони.

NORAD повідомило про зростання подібних інцидентів останніми тижнями та закликало пілотів ретельно перевіряти повідомлення про обмеження повітряного простору перед польотами в цьому районі.

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