Вибух в авто оборонця – в Одесі затримали підозрюваного у теракті

В Одесі спіймали диверсанта з Запоріжжя який заклав вибухівку в авто працівника ОПК.

Фото: Офіс Генерального прокурора

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В Одесі правоохоронці затримали 22-річного мешканця Запорізької області, підозрюваного у вчиненні терористичного акту шляхом підриву автомобіля працівника підприємства оборонно-промислового комплексу, повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Як раніше повідомлялося, вибух стався, коли потерпілий сів за кермо автомобіля, під сидінням якого було закладено вибуховий пристрій. На щастя, чоловік вижив і наразі отримує медичну допомогу. Завдяки оперативним діям Одеської обласної прокуратури, СБУ та Нацполіції вдалося затримати підозрюваного, якого, за даними слідства, завербували російські спецслужби. Раніше він уже мав судимість.

Затриманому оголошено підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт). Прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Фото: Офіс Генерального прокурора

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