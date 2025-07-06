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6 липня – яке сьогодні свято та головні події

09:26, 6 липня 2025
6 липня – День Військово-Морських Сил Збройних Сил України та День працівників морського й річкового флоту.
6 липня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: weukraine.tv
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6 липня Україна відзначає День Військово-Морських Сил Збройних Сил України та День працівників морського й річкового флоту, вшановуючи тих, хто захищає морські кордони та забезпечує роботу водного транспорту. Цього дня також святкують Всесвітній день кардіолога та Всесвітній день поцілунку. Православна церква вшановує пам’ять святого преподобного Сісоя Великого.

Цього дня народилися:

1851: Іван Левинський – український архітектор, педагог, підприємець і громадський діяч.

1868: Августа Кохановська – буковинська художниця, етнографка та реставраторка храмів польського походження.

1946: Сильвестер Сталлоне – американський актор, відомий за ролями в культових фільмах.

Ключові історичні події 6 липня:

1253: Коронація Міндовга, першого короля Литви, що започаткував монархічну традицію країни.

1415: Спалення на вогнищі Яна Гуса, чеського реформатора та лідера протестантів.

1439: Підписання Флорентійської унії на Флорентійському соборі, що заклало основу для створення греко-католицької церкви.

1483: Коронація Річарда III, останнього короля Англії з династії Плантагенетів.

1535: Страта Томаса Мора, англійського гуманіста й лорд-канцлера, за звинуваченням у державній зраді.

1651: Загибель полковника Мартина Небаби в битві під Ріпками біля Лоєва.

1687: Публікація Ісааком Ньютоном праці «Математичні начала натуральної філософії», що стала основою сучасної фізики.

1785: Долар офіційно стає національною валютою США.

1809: Викрадення Папи Римського Пія VII за наказом Наполеона та його вивезення до Гренобля.

1938: У Франції проходить міжнародна конференція щодо біженців із нацистської Німеччини.

1957: Зустріч Джона Леннона та Пола Маккартні, що стала початком легендарного гурту The Beatles.

1958: Відкриття Національного експоцентру України (нині ВДНГ) у Києві.

1994: Прем’єра фільму «Форрест Гамп» у США.

2005: Верховна Рада України ухвалює Кодекс адміністративного судочинства.

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