Чи буде призов до армії по всій Європі, – відповів генсек НАТО Марк Рютте

За словами Рютте, загальний призов — не справа НАТО, а вибір кожної країни.

Фото: Anadolu Ajansı

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про запровадження призову до армії в Європі залишатиметься за окремими країнами, повідомило The New York Times за підсумками його інтерв’ю.

Відповідаючи на запитання про необхідність загального призову в Європі, Рютте відкинув таку ідею: «Це вирішуватимуть окремі країни. Деякі країни це зроблять. У Фінляндії вже є призов. Інші цього не робитимуть, але загалом це означатиме виплату хороших зарплат нашим чоловікам і жінкам в уніформі».

Рютте наголосив, що ключовою проблемою для НАТО є недостатня потужність оборонної промисловості Альянсу. «Нам просто не вистачає оборонної промислової бази для виробництва зброї, необхідної для того, щоб ми могли стримувати росіян або північних корейців, або будь-кого іншого, хто може напасти на нас. І над цим ми зараз працюємо дуже швидко», – підкреслив він.

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