В Ніжині підліток загинув від ураження струмом на даху вагона, дівчина в реанімації

В результаті небезпечної витівки – 15-річний підліток загинув, 19-річна дівчина опинилася в реанімації.

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У місті Ніжин Чернігівської області 15-річний хлопець загинув від ураження електричним струмом, а 19-річна дівчина потрапила до реанімації після того, як вони вибралися на дах залізничного вагона, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Інцидент стався на території Ніжинського залізничного вокзалу. Рятувальники оперативно прибули на місце, зняли постраждалих із даху вагона та передали їх медикам. На жаль, хлопець помер, а дівчина перебуває в реанімації у тяжкому стані.

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