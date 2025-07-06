В Нежине подросток погиб от поражения током на крыше вагона, девушка в реанимации

В результате опасной выходки - 15-летний подросток погиб, 19-летняя девушка оказалась в реанимации.

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В городе Нежин Черниговской области 15-летний парень погиб от поражения электрическим током, а 19-летняя девушка попала в реанимацию после того, как они выбрались на крышу железнодорожного вагона, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Инцидент произошел на территории Нежинского железнодорожного вокзала. Спасатели оперативно прибыли на место, сняли пострадавших с крыши вагона и передали их медикам. К сожалению, парень умер, а девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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