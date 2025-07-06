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Илон Маск создал свою Американскую партию

08:14, 6 июля 2025
По словам Маска, новая партия создана для борьбы с банкротством США, расточительством и взяточничеством.
Илон Маск создал свою Американскую партию
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Американский миллиардер Илон Маск заявил об учреждении новой политической партии под названием «Американская партия», которая, по его словам, имеет целью вернуть свободу американцам, сообщила социальная сеть X.

«В соотношении 2 к 1, если вы хотите новую политическую партию, вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня Американская партия создана, чтобы вернуть вам вашу свободу», - написал Маск в своей заметке в X.

Накануне он провел опрос в своем профиле, спросив, поддерживают ли американцы создание America Party для независимости от двухпартийной системы. По результатам, 65,4% из более 1,2 миллиона участников ответили «да», а 34,6% - «нет».

Исторически в США действовало около 11 национальных партий, в частности Федералистская, Демократическо-республиканская, Прогрессивная и Американская Независимая. Новая инициатива Маска добавляет еще одну страницу в политический ландшафт страны.

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США Илон Маск

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