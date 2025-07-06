Илон Маск создал свою Американскую партию

Американский миллиардер Илон Маск заявил об учреждении новой политической партии под названием «Американская партия», которая, по его словам, имеет целью вернуть свободу американцам, сообщила социальная сеть X.
«В соотношении 2 к 1, если вы хотите новую политическую партию, вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня Американская партия создана, чтобы вернуть вам вашу свободу», - написал Маск в своей заметке в X.
Накануне он провел опрос в своем профиле, спросив, поддерживают ли американцы создание America Party для независимости от двухпартийной системы. По результатам, 65,4% из более 1,2 миллиона участников ответили «да», а 34,6% - «нет».
Исторически в США действовало около 11 национальных партий, в частности Федералистская, Демократическо-республиканская, Прогрессивная и Американская Независимая. Новая инициатива Маска добавляет еще одну страницу в политический ландшафт страны.
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